台湾汇市：台币实质交易盘整，观察外资在股市动向

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月11日 - 台币兑美元 周二小幅走升，实质交易不脱上日区间。交易员指出，国际美元重拾涨势，但美债今日休市，因此难以出现明确走向，台币料以静制动，盘整为主。
他们称，昨日外资在台股现货大举买超，期货也同步翻多，惟今早在汇市尚未有明显的进出。盘中将持续观察股市的表现，若有涨幅进一步扩大现象，午后台币或许有小幅升值机会。
〞国际美元又上去了，但涨势应该不大。〞一位本地银行交易人士说。
另一外商银行交易员认为，今日美债因退伍军人节假期休市，且没有重大经济数据公布，因此美元难有明显升贬的机会，台币也应以盘整为主。
交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.530-30.600。
盘初台币主要交易区间在30.534-30.562；上交易日主要区间在30.528-30.604。
台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股扩大买超至158.61亿台币，连续11个交易日买超共计812.56亿台币。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度持稳；一个月远汇报价 暂报在30.530/30.543左右，上日纽约盘收在30.580。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.530-30.600
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--《全球汇市》美元自非农就业报告引发的跌势中反弹，预计暂时将盘整 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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