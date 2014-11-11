台湾汇市：台币实质交易盘整，观察外资在股市动向

路透台北11月11日 - 台币兑美元 周二小幅走升，实质交易不脱上日区间。交易员指出，国际美元重拾涨势，但美债今日休市，因此难以出现明确走向，台币料以静制动，盘整为主。

他们称，昨日外资在台股现货大举买超，期货也同步翻多，惟今早在汇市尚未有明显的进出。盘中将持续观察股市的表现，若有涨幅进一步扩大现象，午后台币或许有小幅升值机会。

〞国际美元又上去了，但涨势应该不大。〞一位本地银行交易人士说。

另一外商银行交易员认为，今日美债因退伍军人节假期休市，且没有重大经济数据公布，因此美元难有明显升贬的机会，台币也应以盘整为主。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.530-30.600。

盘初台币主要交易区间在30.534-30.562；上交易日主要区间在30.528-30.604。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股扩大买超至158.61亿台币，连续11个交易日买超共计812.56亿台币。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度持稳；一个月远汇报价 暂报在30.530/30.543左右，上日纽约盘收在30.580。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.530-30.600

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