《香港报摘》--其他报摘重要消息11月12日

**明报**

--刚被剔出恒生香港35指数的伟易达 公布中期业绩，纯利按年增长7.5%至1.03亿美元，每股中期息17美仙，亚太区增长较明显，收入录得6,160万美元，按年增加17%。

--理文造纸 公布，计划向集团大股东兼前主席李运强收购卫生纸业务，作价4.04亿港元。公司称收购将扩充旗下纸品种类，进军卫生纸市场及扩大收入基础。

--中国商用飞机有限责任公司(Comac)昨在珠海航展宣布，首款国产大型客机C919接获30个新订单，包括来自招商银行的预订。连同之前其他预订，这款客机已获17个订户预订430架，而ARJ21中短程客机亦获预订23架，包括首次来自非洲的订单。

**星岛日报**

--中国光大集团重组大计终于尘埃落定，光大集团由国有独资企业改制为股份制公司后，中央汇金公司将取代财政部，成为光大集团大股东，持有该集团55.67%股权，财政部持有余下44.33%权益，成为第二大股东。

**东方日报**

--新鸿基地产 一批一六年四月才到期的认股权，日前获郭老太邝肖卿及郭炳江与郭炳联行使，为新地注入接近80亿港元发展资金，而郭炳湘因未有行使，股权或将被摊薄。有关认股权行使价为98.6港元，较昨日新地收市价115港元，折让14.26%，郭氏家族帐面即赚约13亿港元。

**苹果日报**

--蒙牛 有份持股的养牛股现代牧业 ，昨日再爆负面消息，市传公司在内地的牧场陷入出售病牛风波。

**文汇报**

--置富产业信托 截至今年9月30日止九个月，收益及物业收入净额创历史新高，分别按年飙升33%及32.8%。报告期间的可供分派之收益为5.836亿港元，按年增长26.8%。今年首三季的每基金单位分派较去年同期上升18.6%至31.18仙，年度化分派收益率为6%。(完)

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