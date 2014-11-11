韩国汇市：韩元回落，美元反弹

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月11日 - 韩元兑美元 周二盘中回落，因美元再次全线上扬。
“上周美国就业报告不及预期后，美元周一出现一些获利了结，但美国经济基本面相比其他国家仍强劲，触发美元迅速反弹，”Daishin Economic Research外汇策略师Hong Seok-chan表示。
0150GMT，韩元兑美元 报1,088.1韩元，周一收盘价报1,085.0。
12月三年期公债期货 跌14个基点报108.02.
0150GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,088.1 1,085.0
日圆/韩元 9.4831/874 9.4865
韩国公债期货* 108.02 108.16
韩国综合股价指数 1,961.48 1,958.23
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。