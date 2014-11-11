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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 10:33 BJT

韩国汇市：韩元回落，美元反弹

路透首尔11月11日 - 韩元兑美元 周二盘中回落，因美元再次全线上扬。

“上周美国就业报告不及预期后，美元周一出现一些获利了结，但美国经济基本面相比其他国家仍强劲，触发美元迅速反弹，”Daishin Economic Research外汇策略师Hong Seok-chan表示。

0150GMT，韩元兑美元 报1,088.1韩元，周一收盘价报1,085.0。

12月三年期公债期货 跌14个基点报108.02.

0150GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,088.1 1,085.0

日圆/韩元 9.4831/874 9.4865

韩国公债期货* 108.02 108.16

韩国综合股价指数 1,961.48 1,958.23

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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