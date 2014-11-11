韩国股市：早盘小涨，中韩达成自贸协议实质成果推升相关出口股

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“自由贸易协定(FTA)将加速韩国股市正常化的过程，韩股目前仍严重低估，”大信证券市场策略师Lee Kyung-min表示。
化妆品产业等依赖中国需求的行业板块表现优于大盘， Amorepacific 大涨4.7%，Hankook Cosmetic 跳升5.5%。
现代汽车 劲扬4.2%，此前该公司表示将回购4.13亿美元自家股票，以提升股价。
起亚汽车 也宣布回购2.032亿美元自家股票的计划，股价大涨2.2%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。