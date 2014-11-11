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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 10:43 BJT

韩国股市：早盘小涨，中韩达成自贸协议实质成果推升相关出口股

“自由贸易协定(FTA)将加速韩国股市正常化的过程，韩股目前仍严重低估，”大信证券市场策略师Lee Kyung-min表示。

化妆品产业等依赖中国需求的行业板块表现优于大盘， Amorepacific 大涨4.7%，Hankook Cosmetic 跳升5.5%。

现代汽车 劲扬4.2%，此前该公司表示将回购4.13亿美元自家股票，以提升股价。

起亚汽车 也宣布回购2.032亿美元自家股票的计划，股价大涨2.2%。(完)
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