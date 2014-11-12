《香港报摘》--经济日报11月12日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
*头版头条：
--澳门博彩收入第三季持续倒退，银河娱乐 贵宾厅及中场博彩收入季内仍能保增长，第三季收益增长6%至173亿港元，现金经营溢利（EBITDA）按年增1%至33亿港元，符市场预期。
*其他：
--离岸人民币债发行量快速增长，至今较去年全年增长逾30%，星展香港大型香港及中资企业主管郑思祯称，随着不少点心债到期及再融资需要，离岸人债明年以至2016年仍会继续高速增长。
--大新银行 同时宣布税贷计划，特选客户如公务员等专业人士，12个月还款期最低可获2.08厘贷款息优惠。同时，大新银行也将12个月期人币定存息上调至3.4厘，永隆银行亦预告推沪港通相关优惠，以3个月3.2厘息吸客。
--国美电器 与徽商银行 签订协议，国美认购6.325亿股徽商银行新股，作价每股3.8港元，较徽商昨收市价3.38港元溢价12.4%，徽商集资24.04亿港元。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。