《香港报摘》--经济日报11月12日

*头版头条：

--澳门博彩收入第三季持续倒退，银河娱乐 贵宾厅及中场博彩收入季内仍能保增长，第三季收益增长6%至173亿港元，现金经营溢利（EBITDA）按年增1%至33亿港元，符市场预期。

*其他：

--离岸人民币债发行量快速增长，至今较去年全年增长逾30%，星展香港大型香港及中资企业主管郑思祯称，随着不少点心债到期及再融资需要，离岸人债明年以至2016年仍会继续高速增长。

--大新银行 同时宣布税贷计划，特选客户如公务员等专业人士，12个月还款期最低可获2.08厘贷款息优惠。同时，大新银行也将12个月期人币定存息上调至3.4厘，永隆银行亦预告推沪港通相关优惠，以3个月3.2厘息吸客。

--国美电器 与徽商银行 签订协议，国美认购6.325亿股徽商银行新股，作价每股3.8港元，较徽商昨收市价3.38港元溢价12.4%，徽商集资24.04亿港元。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘