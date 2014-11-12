《香港报摘》--信报11月12日

* 头版头条：

--IGG 公布第三季度业绩，纯利1,813万美元，按年大增3倍，惟较次季倒退6%，主要受销售、行政及研发开支大增所致。首席营运官许元表示，下月再推出5款新手机游戏，不排除把旗下即时通讯软件LINK独立融资或分拆上市。

* 其他：

--主打日本旅行团的本港旅行社东瀛游，旋即启动其招股程序，计划明天（13日）展开路演，18日招股，28日上市，集资约2亿港元。此外，市场消息指出，香港航空也初步计划下周四进行上市聆讯。

--港铁 宣布，耗资185亿港元、全长3公里的西港岛线将于12月底通车，但确实日期要到下月初才能公布。

--渣打集团 季绩欠佳并预警下半年盈利仍将倒退，部分股东认为，渣打供股集资似难避免；部分人士更揣测集资金额或高达100亿美元。另外，渣打昨天披露，计划明年全球削减80至100间零售分行，以及节省成本4亿美元。

--中国航天工业集团整合民用飞机和通航资产，由中航飞机牵头，与陕西航空、中航机电系统、中航国际航发、中航电子及中航国际 等6家公司昨天在珠海订立出资协议，将成立合营公司西安民机。

--澳门特区行政长官崔世安宣布，继续推行「现金分享计划」，建议明年财政预算维持向每名澳门永久居民派发9,000澳门元，非永久居民派发5,400元；同时，建议明年继续向合资格澳门居民的公积金户口注入7,000元，以及发放敬老金7,000元，预计各项补贴涉及114.19亿元。(完)

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