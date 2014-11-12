《香港报摘》--信报11月12日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--IGG 公布第三季度业绩，纯利1,813万美元，按年大增3倍，惟较次季倒退6%，主要受销售、行政及研发开支大增所致。首席营运官许元表示，下月再推出5款新手机游戏，不排除把旗下即时通讯软件LINK独立融资或分拆上市。
* 其他：
--主打日本旅行团的本港旅行社东瀛游，旋即启动其招股程序，计划明天（13日）展开路演，18日招股，28日上市，集资约2亿港元。此外，市场消息指出，香港航空也初步计划下周四进行上市聆讯。
--港铁 宣布，耗资185亿港元、全长3公里的西港岛线将于12月底通车，但确实日期要到下月初才能公布。
--渣打集团 季绩欠佳并预警下半年盈利仍将倒退，部分股东认为，渣打供股集资似难避免；部分人士更揣测集资金额或高达100亿美元。另外，渣打昨天披露，计划明年全球削减80至100间零售分行，以及节省成本4亿美元。
--中国航天工业集团整合民用飞机和通航资产，由中航飞机牵头，与陕西航空、中航机电系统、中航国际航发、中航电子及中航国际 等6家公司昨天在珠海订立出资协议，将成立合营公司西安民机。
--澳门特区行政长官崔世安宣布，继续推行「现金分享计划」，建议明年财政预算维持向每名澳门永久居民派发9,000澳门元，非永久居民派发5,400元；同时，建议明年继续向合资格澳门居民的公积金户口注入7,000元，以及发放敬老金7,000元，预计各项补贴涉及114.19亿元。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。