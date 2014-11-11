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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 10:45 BJT

台湾股市：早盘几无变动，和硕在第三季财报出炉后股价大涨

路透台北11月11日 - 台湾股市周二早盘几无变动，略为尾随亚洲其他股市，尽管和硕联合 在公布优于预期的第三季财报后，股价大涨近7%。

0217GMT，加权股价指数 升8.4点至9,058.38点，周一收升1.5%。

和硕周一公布第三季净利优于预期，且为下一次勾勒出亮丽前景，主要是因主要客户苹果 的产品销售强劲。

这协助电脑及周设类指数 上涨0.64%，不过电子类指数 持平。(完)
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