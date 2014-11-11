台湾股市：早盘几无变动，和硕在第三季财报出炉后股价大涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月11日 - 台湾股市周二早盘几无变动，略为尾随亚洲其他股市，尽管和硕联合 在公布优于预期的第三季财报后，股价大涨近7%。
0217GMT，加权股价指数 升8.4点至9,058.38点，周一收升1.5%。
和硕周一公布第三季净利优于预期，且为下一次勾勒出亮丽前景，主要是因主要客户苹果 的产品销售强劲。
这协助电脑及周设类指数 上涨0.64%，不过电子类指数 持平。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。