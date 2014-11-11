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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 11:07 BJT

台湾债市：公债RP利率持平，资金情势较上日略略小多

路透台北11月11日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周二与上交易日持平。交易商指出，今日投信业者询券热度较上日略有增加，显示资金部分回流，市场整体资金情势趋向小多，但基于交投便利，利率持平不变。

交易员指出，这一两周以来，因寿险端的国际债券交割热度有所下降，令市场的资金供应有序，投信部位也未明显遭寿险赎回，配合时序尚在月中，市况稳健无波。今日虽有南亚公司较大额的公司债交割，宽松市况令市场胃纳良好，对利率没有影响。

〞早上明显有些投信出来丢钱，资金有些回流。〞一位证券商交易员说。

票券商部分也感受寿险端资金供应增多，加上月中资金缺口不大，得以维持近日的区间利率不变。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，跨月利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率均无明显变动。

今日公司债发行有南亚 50亿台币、磐仪 3亿台币转换公司债、凯基证券2亿人民币债。

本周其他交易日的公司债发行有：周三亚昕国际 5亿台币；周五华东 6亿台币转换公司债。债券还本付息有：周三劲永国际 4.75亿台币转换公司债、高雄市政府债73亿台币；周五农业金库8亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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