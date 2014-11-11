台湾债市：公债RP利率持平，资金情势较上日略略小多

中国经济：去年末全国耕地面积13,496万公顷，年内净减少--国土部
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透台北11月11日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周二与上交易日持平。交易商指出，今日投信业者询券热度较上日略有增加，显示资金部分回流，市场整体资金情势趋向小多，但基于交投便利，利率持平不变。
交易员指出，这一两周以来，因寿险端的国际债券交割热度有所下降，令市场的资金供应有序，投信部位也未明显遭寿险赎回，配合时序尚在月中，市况稳健无波。今日虽有南亚公司较大额的公司债交割，宽松市况令市场胃纳良好，对利率没有影响。
〞早上明显有些投信出来丢钱，资金有些回流。〞一位证券商交易员说。
票券商部分也感受寿险端资金供应增多，加上月中资金缺口不大，得以维持近日的区间利率不变。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，跨月利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。
大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率均无明显变动。
今日公司债发行有南亚 50亿台币、磐仪 3亿台币转换公司债、凯基证券2亿人民币债。
本周其他交易日的公司债发行有：周三亚昕国际 5亿台币；周五华东 6亿台币转换公司债。债券还本付息有：周三劲永国际 4.75亿台币转换公司债、高雄市政府债73亿台币；周五农业金库8亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。