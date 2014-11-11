澳洲经济指标总览--11月11日

经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时间 值 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月4日 商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差22.61 逆差10.13 出口(较前月) +1% -2.0% 进口(较前月) +6% -3.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月4日 (较前月) 9月 +1.2% +0.1% 就业市场(经季节调整) 12月11日 就业人口(较前月变动,万人) 10月 +2.41 -2.37 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.34 -3.49 失业率 6.2% 6.2% 就业参与率 64.6% 64.5% 消费者物价指数(CPI) 2015年1月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +3.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.8% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 国际贸易价格指数 2015年1月29日 进口物价(较前季) 第三季 -0.8% -3.0% 出口物价(较前季) -3.9% -7.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 逆差46.91 顺差25.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)