《KEMP专栏》中国“一带一路”战略挑战美国在亚洲主导地位

**贸易和金融流动**

现在依然存在这样的看法，即发展中国家的经济要由他们与发达经济体之间的关系来确定。但现实是，这种情况在过去十年间已经完全改变。

根据世界贸易组织(WTO)发布的数据，2013年发展中国家的出口有逾一半都是输往其它发展中经济体。

亚洲经济体的逾60%出口都是面向其它亚洲国家以及非洲和中东地区，对北美和欧洲市场的出口仅分别略超15%。

作为全球最大的出口国，中国已经积累了巨量的外汇储备，并开始成为一个主要的资本提供国。

在金融危机爆发以前，中国的大量资金主要是被动的投资在美国公债上，并没有什么收益。但现在，中国希望更有建设性的使用这些资金，将之用于主要贸易伙伴国的基础建设投资，与此同时也借助这些资金在全球获取更大的经济和政治影响力。

国家寻求将金融资本转化为政治影响力，这一点并不新奇。英国在19世纪就这样做过，美国在二战以后也是成功运用了这一策略。

市场准入以及金融资本都可以被转化为各种形式的影响力。马歇尔计划使美国为欧洲的战后重建发挥了积极的经济协助，从而奠定了欧洲亲美的外交政策方向。

在全球经济转化的大背景下，为了力量的均衡，国家经济框架将不可避免的发生改变。

一些西方外交政策专家曾经幼稚的以为，新兴市场已经嵌入二战后形成的以西方主导的世界格局。但事实上，更可能发生的景象是，那些西方建立起来的权力和统治框架和机构将不得不顺应潮流做出变革，以接受新兴经济体的不断上升的经济和金融力量。

正如美国曾经把美国市场和资本准入作为美国外交的重要组成部分，现在的中国也在运用金融和贸易力量，来赢取朋友和发挥影响力。（完）