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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 11:26 BJT

中美贸易：两国在信息科技产品自由贸易方面取得突破--美贸易代表

美国和其他国家一直希望中国会在周二结束的APEC会议期间签署信息科技协议。该协议要求签署国取消对部分信息科技产品的关税。

美国之前指称中国要求的豁免太多，阻碍了修订WTO科技贸易协议的协商。中国是全球最大信息科技产品出口国。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 蔡美珍/李婷仪)
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