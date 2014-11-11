日本数据：10月消费者信心指数连三降，下滑至六个月低点--政府调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月11日 - 日本内阁府周二公布的调查显示，10月消费者信心连续第三个月下降，反映4月消费税上调后经济脚步蹒跚。
10月消费者信心指数由前月的39.9降为38.9，为4月以来最低。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。
日本政府连续三个月下调对消费者信心的看法，称信心趋弱。
这项调查开始于1982年。一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。
详细表格请点选内阁府官网：
here (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。