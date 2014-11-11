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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 13:13 BJT

日本数据：10月消费者信心指数连三降，下滑至六个月低点--政府调查

路透东京11月11日 - 日本内阁府周二公布的调查显示，10月消费者信心连续第三个月下降，反映4月消费税上调后经济脚步蹒跚。

10月消费者信心指数由前月的39.9降为38.9，为4月以来最低。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。

日本政府连续三个月下调对消费者信心的看法，称信心趋弱。

这项调查开始于1982年。一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

详细表格请点选内阁府官网：

here (完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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