日本数据：10月消费者信心指数连三降，下滑至六个月低点--政府调查

路透东京11月11日 - 日本内阁府周二公布的调查显示，10月消费者信心连续第三个月下降，反映4月消费税上调后经济脚步蹒跚。

10月消费者信心指数由前月的39.9降为38.9，为4月以来最低。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。