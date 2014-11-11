香港个股：兴业太阳能拟发行人民币优先票据，作再融资及一般用途

路透香港11月11日 - 主要于中国从事光伏建筑一体化业务的兴业太阳能 周二称，拟发行人民币计价优先票据，募资以作再融资及一般公司用途。

该公司于联交所的声明称，尚未就票据发行订立任何具法律约束力的协议，发行的完成须视乎市况及投资者意欲而定。

中银国际、渣打 及国泰君安 负责次发行安排。

兴业太阳能于今年7月发行以美元结算、本金总额9.3亿元人民币的五年期可换股债券，息率5%。

今年上半年，该公司录得收入22.9亿元人民币，净利2.07亿元，同比分别增长34%及21%。第三季完成光伏专案规模106兆瓦，截至10月中为止光伏专案订单约350兆瓦，其中约一半为分散式电站项目。

香港时间11:01，该股涨2.38%，报13.76港元。（完）

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