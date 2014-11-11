台湾债市：五年券殖利率收盘微升，美债不开市明料区间交投

* 五年公债殖利率区间来回变动有限 * 10年券受新券发行前交易在即影响略偏空 * 五年券明日估在1.16-1.19%，10年估在1.63-1.65% 路透台北11月11日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二小幅收高。交 易商表示，在盘面消息缺乏的情况下，五年债随美债波动来回，但难以形成趋势。尤其今晚 美债没有开市，预估明日仍延续今日短线抛补基调，难以逸出近期区间。 债券市场交易员指出，台债市场近来较无新意，主要是美债没有明显的波动方向。台债 买卖双方追价意愿均不足，信心相对薄弱，只有少数较积极的交易商进场短线交投，买气及 卖压都不大，形成较闷的市场气氛。 〞今晚没有美债的干扰，明天大概就延续今天的气氛打下半场。〞一位证券商交易员说 。 交易员指出，五年债殖利率近期测试高低位屡屡难以突破，底部1.16%及上方1.19%短线 要突破需有进一步利多及利空。若美债10年券近期仍在2.3-2.4%之间游走，较难进一步带动 台债表态。 此外，台湾股市 近来在9,000点附近来回，虽偶有大涨、大跌，但亦没有明显趋 势出现，交易员评估对台债的影响暂时为中性。 交易员估五年公债103/15期明日在1.16-1.19%间波动，大区间仍在1.15-1.20%。 **10年券有机会略略偏空** 一名本地银行交易员指出，相对五年公债103/15的平稳市况，10年公债103/13A03113= TWO因周四起将有新的增额发行开始发行前交易，市场气氛略略偏空，今日收盘的殖利率弹 幅更胜五年债。 交易员认为，由于10年债新筹码登场在即，传统上在发行前交易期间较利空方放空，使 得殖利率易上难下，今日在现券部分即出现殖利率走高的预期心理。他们指出，该券明日也 有机会进一步偏空交投，往前次增额发行的得标利率1.658%缓步靠近，预估明日在1.63-1.6 5%间先行测试。 〞现在还是走压五年券、偏空10年券的story(故事)。〞一本地大型银行交易员说。 他并指出，11月中旬过后，外银参与市场的意愿将更形低落，暂难期待明显行情出现。 预估即使10年券新筹码在周四起开始交易，市况也将平稳以对。 103/13期公债第二次增额发行将在12月1日标售，金额预定300亿台币。 美国公债价格周一下滑，因市场认为上周五升势过度，而交易商也售出一些美国公债， 为本周660亿美元新债供应作准备。10年期公债 尾盘跌13/32，收益率报2.36%， 盘初触及约两周低点2.273%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +0.87 1.1777 1.1775-1.1832 94.5 10 103/13 +1.65 1.6365 1.6300-1.6375 13.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/11(二)：美国NFIB小企业信心指数、2014年TATRA峰汇投资者论坛(至周三)； 11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、欧元区9月工业生产、英国10月就业数据、日本 10月企业物价指数、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Co nference)前，就经济展望发表演说； 11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模 以上工业生产月度报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议 、印尼央行召开会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大 学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的 小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上 发言； 11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易 斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.6365 5 103/15 1.1777 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)