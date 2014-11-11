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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 14:16 BJT

日本数据：10月服务业景气恶化，表明消费税上调仍在打压信心

数据低于50，显示有更多工人对经济状况持悲观看法。

调查显示，10月展望指数由前月的48.7降至46.6。

内阁府在本项调查的评估中表示，经济近期显示疲软迹象，但仍可能恢复温和增长趋势。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。

数据细节请点选内阁府网站，网址为：

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(完) (编译 张涛/李婷仪; 审校 蔡美珍/李春喜)
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