美国个股：GE量身定做薪酬奖励方案，20万股绩效股票等着CEO来捞

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月10日 - 如果美国通用电气(奇异,GE) 未来三年达成特定现金与营业利润率目标，执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)个人将因此获利。
根据周一美国证券交易文件，GE董事会的薪酬委员会同意发给伊梅尔特20万股绩效股票(performance share units，PSUs)，这些绩效股票以权重相等的前述两个目标为基准，将在三年期结束时转换为GE股票。
第一个目标是现金总额，包括GE营业活动的现金收入以及GE处置资产得到的净收入。如果到2016年，GE实现500亿美元的现金目标，伊梅尔特将获得预定数额的半数绩效股票；如果GE届时达到550亿美元目标，他可获得全数股票。
第二个目标是营业利润率，如果到2016年，GE的营业利润率达到16.5%，伊梅尔特将获得预定数额的半数绩效股票；如果GE营业利润率达到17%，伊梅尔特可获得全数。
营业利润率目标与伊梅尔特为GE规划的目标一致。GE已表示，将2016年的工业业务的营业利润率目标设在17%，高于去年的15.7%。
根据文件，GE也将为其他高层主管提供类似的奖励计划。
伊梅尔特2013年的年薪为347万美元，奖金500万美元，奖励计划的总金额为1,980万美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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