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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 11:22 BJT

标题新闻：贸易商Red Kite转而看空黄金后市，下看每盎司800-900美元

注：Red Kite为金属贸易商及对冲基金

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