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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 11:30 BJT

《全球汇市》美元回稳，澳元受国内楼市数据支撑走坚

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2436 1.2420 +0.13 -9.52 1.3745

美元/日圆 114.75 114.85 -0.09 +8.97 105.30

欧元/日圆 142.70 142.64 +0.04 -1.40 144.73

美元/瑞郎 0.9670 0.9681 -0.11 +8.31 0.8928

英镑/美元 1.5850 1.5840 +0.06 -4.26 1.6556

美元/加元 1.1365 1.1378 -0.11 +7.02 1.0620

澳元/美元 0.8645 0.8619 +0.30 -3.01 0.8913

新西兰元/美元 0.7755 0.7747 +0.10 -5.50 0.8206

澳元/日圆 99.190 98.990 +0.20 +5.69 93.850

新西兰元/日圆 89.000 88.970 +0.03 +3.00 86.410

英镑/日圆 181.89 181.92 -0.02 +4.34 174.33

澳元/新西兰元 1.1138 1.1118 +0.18 +2.67 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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