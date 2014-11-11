《全球汇市》美元回稳，澳元受国内楼市数据支撑走坚

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2436 1.2420 +0.13 -9.52 1.3745
美元/日圆 114.75 114.85 -0.09 +8.97 105.30
欧元/日圆 142.70 142.64 +0.04 -1.40 144.73
美元/瑞郎 0.9670 0.9681 -0.11 +8.31 0.8928
英镑/美元 1.5850 1.5840 +0.06 -4.26 1.6556
美元/加元 1.1365 1.1378 -0.11 +7.02 1.0620
澳元/美元 0.8645 0.8619 +0.30 -3.01 0.8913
新西兰元/美元 0.7755 0.7747 +0.10 -5.50 0.8206
澳元/日圆 99.190 98.990 +0.20 +5.69 93.850
新西兰元/日圆 89.000 88.970 +0.03 +3.00 86.410
英镑/日圆 181.89 181.92 -0.02 +4.34 174.33
澳元/新西兰元 1.1138 1.1118 +0.18 +2.67 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/陈宗琦/龚芳/李婷仪 审校 李爽/蔡美珍/张若琪/朱晓军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。