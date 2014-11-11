投行观点：花旗调降对2015年铁矿石价格预估，预计将跌破60美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月11日 - 花旗调降2015年铁矿石价格预估，预期铁矿石价格可能跌破每吨60美元，这是金融机构对铁矿石迄今最悲观的预估。
“我们预计，2015年供应再度增长以及需求进一步疲软，将再次推低铁矿石价格，”花旗周二在一份报告中称。
铁矿石价格今年已暴跌逾40%，因供应严重过剩，且担心主要买方中国的需求。
花旗预计明年第三季铁矿石价格最低会短暂跌穿60美元，平均每吨60美元，低于前次预估的78美元。
花旗认为，2015年和2016年铁矿石均价均为每吨65美元，低于今年预估料达到的98美元。
在大型低成本生产商产量增加的同时，主要铁矿石买家中国需求增长减缓，在双重因素重压下，铁矿石价格跌至五年低点。目前铁矿石价格.IO62-CNI=SI每吨在75.5美元，今年已跌近44%，为跌幅最大的工业商品。
在花旗之前，已有其他金融机构调降对铁矿石的预估。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一将2015年和2016年铁矿石价格预估分别由101美元和95美元，调降至78和85美元。摩根士丹利和高盛对2015年铁矿石价格预估分别为87美元和80美元。
花旗称，价格需维持在60美元的水准，才会抑制中国以外的铁矿石产量，并称中国铁矿石产出需进一步下降。
“我们认为，若铁矿石维持在70美元的水准，可能只会温和减产，要持续在60美元的水准才会促使大幅减产，”花旗称。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
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