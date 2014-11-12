港股业绩：腾讯控股第三季度净利按年升46%，逊于市场预期

路透香港11月12日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 周三宣布，今年第三季净利按年升46%，逊于市场预期。

腾讯在收盘后公布，截至9月底止的第三季度净利为56.57亿元人民币，与10名分析师平均预估的61.73亿元为差，较第二季的58.36亿元低3%；去年同期的净利为38.67亿元。综合今年首九个月腾讯控股的净利为179.5亿元，同比增55%。

过去数月，该公司投资的部份公司进行首次公开发行（IPO），包括京东 及猎豹移动 ，连同其他已上市公司的投资，于第三季末腾讯控股在这些上市公司的投资权益公允价值达到610亿元。

腾讯周三收升1.25%至129.2港元，大盘恒生指数 则升0.55%。（完）

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