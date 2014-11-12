港股业绩：腾讯控股第三季度净利按年升46%，逊于市场预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月12日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 周三宣布，今年第三季净利按年升46%，逊于市场预期。
腾讯在收盘后公布，截至9月底止的第三季度净利为56.57亿元人民币，与10名分析师平均预估的61.73亿元为差，较第二季的58.36亿元低3%；去年同期的净利为38.67亿元。综合今年首九个月腾讯控股的净利为179.5亿元，同比增55%。
过去数月，该公司投资的部份公司进行首次公开发行（IPO），包括京东 及猎豹移动 ，连同其他已上市公司的投资，于第三季末腾讯控股在这些上市公司的投资权益公允价值达到610亿元。
腾讯周三收升1.25%至129.2港元，大盘恒生指数 则升0.55%。（完）
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选：(here) (记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。