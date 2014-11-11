中国债市动态：现券收益率继续挫跌，资金宽做多激情难抑

路透上海11月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率延续快速回落势头，央行公开市场操作节奏虽然维持不变，但无碍场内做多激情，政策面预期向好，且流动性宽松，现券买盘踊跃，收益率继续大跌。

“现在情绪就是这样，没有利空，就往下买，钱多，政策预期也还在，”上海一商业银行交易员称。

周一公布的10月CPI同比涨幅连续第二个月处在2%下方，通胀压力温和为货币政策放松留出更多空间。 数据进一步推升了现券市场上长期看多的预期，已处逾两年低位的10年国开债收益率连续下挫，周二早盘，剩余期限约9.2年的活跃券国开行140205 双边报价收益率再降至3.7650%/3.7500%，较上日尾盘的3.88%/3.86%跌逾10bp。

上海一大型券商交易员也表示，资金面很宽松，市场情绪和趋势都还在，只能顺势而为，收益率不停下挫后，市场肯定存在超调，但目前情绪来看，尚难断定底部在何位置，“资金面现在很重要，只要资金还宽松，就没有太大风险。”

中国央行公开市场周二延续稳定操作，维持对冲到期规模的节奏，14天期正回购的量价已近一个月无任何变化；央行此前两个月已通过新创设的中期借贷便利（MLF）大规模投放流动性，公开市场的资金调节作用暂被弱化。

资金市场周二仍维持充裕状态，主要回购利率 多微跌，七天质押式回购 最新加权利率报3.1064%，较上日跌近4bp。