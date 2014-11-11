全球金属：亚洲平轧铝市场产能过剩情况可能持续几年--Novelis

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月10日 - Novelis执行长Phil Martens周一表示，亚洲平轧铝市场的产能过剩情况可能会再持续个几年，这损及价格并迫使生产商未来出售更多的原物料。
中国经济没有明显的复苏，需求没有高到足以吸收过剩的铝板。
正当Novelis投资中国和美国来扩大自动化铝板产能时，过剩原物料的出售已经推低了亚洲特殊产品及易拉罐罐体铝板的价格。
Martens表示，“未来几年”供给过剩问题不会消失，除非中国经济加快脚步。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。