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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 12:27 BJT

欧洲个股：渣打将在香港举行路演，三季度坏账问题成关注重点

路透上周报导指出，印尼富商陈砂民(Samin Tan)正洽谈出售资产以协助偿债，他在渣打的贷款达7.5亿美元。

然而这笔贷款损失将揭示出该行过去部分押注失策的原因。投资人通常持有渣打股票，以便取得新兴市场的安全曝险。

“股价并未反映其理想状态，但市场容忍度不高...上次该公司说明何以逊于预估的说法难以让人信服，”SVM Asset Management董事总经理Colin McLean表示，该公司持有渣打股票。

渣打估值向来高于竞争对手，不过在其股价上月跌至五年低点之后，最新股价净值比为0.8倍，低于汇丰 的1倍以及莱斯银行集团 的1.2倍。

其他问题还包括在韩国的亏损、投行获利下滑、股东对薪酬结构表达不满、以及美国主管机关正在调查该行是否违反制裁措施。

部分投资人已经呼吁冼伯德或集团主席John Peace退位，或提出明确的接班计画。

冼伯德已经表示，他将会加强重整工作，并在明年进一步减少4亿美元的成本。(完) (编译 洪曦/张明钧; 审校 龚芳/朱晓军)
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