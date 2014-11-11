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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 12:04 BJT

东欧情势：白宫称对俄罗斯制裁有效果，但未改变其对乌克兰立场

路透北京11月11日 - 白宫周二表示，就乌克兰问题对俄罗斯实施经济制裁，明显对俄国经济造成冲击，但至今仍未改变俄罗斯对乌克兰的算计。

美国及俄罗斯官员表示，美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一在亚太经合组织(APEC)会议期间短暂交谈，但并未深入讨论使两国产生分歧的的问题。

负责沟通策略的美国副国家安全顾问Ben Rhodes在北京APEC会议间隙对记者发言。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
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