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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 11:43 BJT

日本债市：公债价格下跌，受新债发行与股市上涨影响

路透东京11月11日 - 日本政府公债价格周二早盘下跌，日本股市上涨与隔夜美国公债价格下跌，令日债承压。

市场准备迎接新债供给，也打压日本公债价格。日本财务省周二将进行一批30年期新日债的标售。

这批30年期日债将吸引需要回补空单的交易商、以及日本央行市场操作的需求。日本央行在宽松货币计划中已购买大量公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.025%

五年期公债 0.125% +0.5 0.120%

10年期公债 0.465% +1.0 0.455%

20年期公债 1.230% +0.0 1.230%

30年期公债 1.485% -1.0 1.495%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.43 -0.12 146.55

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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