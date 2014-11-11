日本债市：公债价格下跌，受新债发行与股市上涨影响

市场准备迎接新债供给，也打压日本公债价格。日本财务省周二将进行一批30年期新日债的标售。

这批30年期日债将吸引需要回补空单的交易商、以及日本央行市场操作的需求。日本央行在宽松货币计划中已购买大量公债。