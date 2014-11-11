中国货币市场：主要回购利率续降，短期走款因素不多资金面料平静

路透上海11月11日 - 中国银行间资金市场周二主要回购利率 继续走低，14天和21天品种幅度稍大。大行保持平稳出钱节奏，流动性状况较为平稳，而短期内走款因素不多，预计资金面仍会相对平静。

交易员并认为，近期央行公开市场维持稳定操作，对资金面几无影响，而尽管外汇占款低增长，但央行手握中期借贷便利（MLF）等多种基础货币投放工具，可随时提供支持，中期看市场流动性依旧向好。

“大行（交易员）轮流值班，都有出钱，13号那天可能会有点波动，大家之前借了很多那天到期的钱，”上海一银行交易员称。

中国11月5日-11日在北京主办2014年APEC(亚太经合组织)领导人会议周活动，为保证会议顺利举行，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

上述交易员并谈到，在11月底前，没有什么明显的抽离资金的因素，回购利率可能也还会有震荡下行的空间；但进入12月后，随着年底临近，资金价格继续向下拓展的难度加大。

而随着同业存单的发行规模日渐扩大，对质押式回购市场一个月以上的长期资金交易形成了明显的替代效应，相关期限品种的交易量亦出现下滑。

华东一银行交易员指出，银行发行存单不占用债券、利率也比较低，较回购的吸引力更强，“存单市场那么火爆，回购这边越来越趋向短期的。”

中国央行公开市场周二延续稳定操作，维持对冲到期规模的节奏，14天期正回购的量价已近一个月无任何变化；央行此前两个月已通过新创设的中期借贷便利（MLF）大规模投放流动性，公开市场的资金调节作用暂被弱化。

中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5047 2.5307 -2.60

七天 3.1183 3.1453 -2.70

14天 3.4864 3.6548 -16.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6500 2.6950 +95.50

七天 3.4600 3.2750 +18.50

14天 3.8000 3.5950 +20.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5900 2.6200 -3.00

七天 3.1400 3.2000 -6.00

14天 3.4900 3.6500 -16.00

Shibor

其中:隔夜 2.4930 2.5390 -4.60

七天 3.0740 3.0990 -2.50

三个月 4.3510 4.3659 -1.49