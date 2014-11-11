中国股市：沪综指早盘收升1.3%站上2,500点，中行涨停带动银行股劲扬

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 中国股市沪综指周二早盘放量收升1.3%，三年来首次站上2,500点，中国银行 涨停带动银行股劲扬。分析师指出，沪港通即将开通，在流动性充裕环境下，A股低估值的银行板块出现明显的修复行情，同时券商股也呈现业绩驱动式的行情。
沪综指 早盘收报2,506.449点，大涨32.776点或1.32%；上证A股早盘半日成交2,025亿元人民币，上日全天则为2,450亿元。
“券商和银行这些金融股在今天的市场中表现突出，推升指数冲关走牛。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他认为，尤其是相对H股折价的沪市A股品种在沪港通的A+H板块里表现更为突出，主要以国资的银行为代表，而中国银行又是“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行，从而使得其在银行板块中表现更为强势。
他并指出，今年A股市场成交量在年中以后持续回升，在沪港通的背景下，上交所已经在探讨恢复T+0交易的可行性，券商的经纪业务受益，同时券商的创新业务和投资业务也在持续推进。整个券商板块在三季度业绩出现高增长，体现出业绩驱动式的行情。
上证银行股指数 早盘收升5.34%，其中，中行收报涨停价3.15元，创近四年半新高；交通银行 亦大涨8.56%。
在中国证监会宣布沪港通下周一（17日）启动后，上海证券交易所周一表示，中国股票市场已经具备了恢复T+0(回转交易)的条件。上证所将配合监管部门积极推进对现有T+1交易制度的研究评估，在防范风险的基础上开展试点。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。