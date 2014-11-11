中国股市：沪综指早盘收升1.3%站上2,500点，中行涨停带动银行股劲扬

路透北京11月11日 - 中国股市沪综指周二早盘放量收升1.3%，三年来首次站上2,500点，中国银行 涨停带动银行股劲扬。分析师指出，沪港通即将开通，在流动性充裕环境下，A股低估值的银行板块出现明显的修复行情，同时券商股也呈现业绩驱动式的行情。

沪综指 早盘收报2,506.449点，大涨32.776点或1.32%；上证A股早盘半日成交2,025亿元人民币，上日全天则为2,450亿元。

“券商和银行这些金融股在今天的市场中表现突出，推升指数冲关走牛。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他认为，尤其是相对H股折价的沪市A股品种在沪港通的A+H板块里表现更为突出，主要以国资的银行为代表，而中国银行又是“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行，从而使得其在银行板块中表现更为强势。

他并指出，今年A股市场成交量在年中以后持续回升，在沪港通的背景下，上交所已经在探讨恢复T+0交易的可行性，券商的经纪业务受益，同时券商的创新业务和投资业务也在持续推进。整个券商板块在三季度业绩出现高增长，体现出业绩驱动式的行情。

上证银行股指数 早盘收升5.34%，其中，中行收报涨停价3.15元，创近四年半新高；交通银行 亦大涨8.56%。