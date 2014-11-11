中美关系：中国逾越国际准则时，美国将会“挑明”--美方高官

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 一名美国政府高官周二表示，如果中国逾越国际准则时，美国将会向中国“挑明”，这些问题包括网络安全、海事纠纷等等。
这名官员在北京召开的亚太经合组织(APEC)会议期间做出上述讲话。周二是APEC会议的最后一天。
美国总统奥巴马也抵达中国参加APEC峰会，以彰显对重心向亚洲转移战略的承诺。美国政府对这一战略大肆宣扬，外界普遍认为该战略旨在对抗中国日益扩大的影响力。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。