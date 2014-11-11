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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 12:02 BJT

中美关系：中国逾越国际准则时，美国将会“挑明”--美方高官

路透北京11月11日 - 一名美国政府高官周二表示，如果中国逾越国际准则时，美国将会向中国“挑明”，这些问题包括网络安全、海事纠纷等等。

这名官员在北京召开的亚太经合组织(APEC)会议期间做出上述讲话。周二是APEC会议的最后一天。

美国总统奥巴马也抵达中国参加APEC峰会，以彰显对重心向亚洲转移战略的承诺。美国政府对这一战略大肆宣扬，外界普遍认为该战略旨在对抗中国日益扩大的影响力。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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