离岸人民币：建银亚洲将发四档宝岛债，10年期以4.13%询价--销售文件

路透台北11月11日 - 据销售文件指出，中国建设银行（亚洲）周二正针对四档宝岛债于市场询价，其中较罕见的10年期初始指导利率为4.13%。

据销售资料，其余三档宝岛债为两年期初始指导利率3.35%、五年期3.8%、七年期4.0%。

此次发债由汇丰银行、凯基证券及建银国际担任主要承销商，预计最快于今天定价。

建银亚洲为中国建设银行 全资附属子公司。建行此前以香港分行及台北分行两度在台湾发行宝岛债，但年期只有三、五、七年。

此前台湾宝岛债市场仅有韩国进出口银行在今年初发行过10年期人民币债，当时以4.5%定价。(完)