离岸人民币：建银亚洲将发四档宝岛债，10年期以4.13%询价--销售文件

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月11日 - 据销售文件指出，中国建设银行（亚洲）周二正针对四档宝岛债于市场询价，其中较罕见的10年期初始指导利率为4.13%。
据销售资料，其余三档宝岛债为两年期初始指导利率3.35%、五年期3.8%、七年期4.0%。
此次发债由汇丰银行、凯基证券及建银国际担任主要承销商，预计最快于今天定价。
建银亚洲为中国建设银行 全资附属子公司。建行此前以香港分行及台北分行两度在台湾发行宝岛债，但年期只有三、五、七年。
此前台湾宝岛债市场仅有韩国进出口银行在今年初发行过10年期人民币债，当时以4.5%定价。(完)
台湾主要人民币债券发行情况一览请点选 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。