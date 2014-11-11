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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 12:06 BJT

《全球市场》日本股市表现抢眼，原油持续下挫

在美国上周五公布就业报告不及预期那么乐观后，美国公债上涨，投资者对美元多头仓位锁定获利。但该报告仍表明就业形势稳步改善，凸显美国经济形势相比欧洲和日本更明朗。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)周一公布，10月就业市场形势指数持平于4.0，也缓解了一些疑虑。

美联储和欧洲央行及日本央行货币政策前景迥异，最近几周提振美元兑其他主要货币。

现货金 涨约0.4%报每盎司1,154.75美元，上日跌2%。(完) (编译 许娜/张荻/朱晓军/李爽 审校 张明钧/白云/艾茂林)
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