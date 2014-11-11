《全球市场》日本股市表现抢眼，原油持续下挫

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
在美国上周五公布就业报告不及预期那么乐观后，美国公债上涨，投资者对美元多头仓位锁定获利。但该报告仍表明就业形势稳步改善，凸显美国经济形势相比欧洲和日本更明朗。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)周一公布，10月就业市场形势指数持平于4.0，也缓解了一些疑虑。
美联储和欧洲央行及日本央行货币政策前景迥异，最近几周提振美元兑其他主要货币。
现货金 涨约0.4%报每盎司1,154.75美元，上日跌2%。(完) (编译 许娜/张荻/朱晓军/李爽 审校 张明钧/白云/艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。