日本政经：公明党党魁山口那津男称希望为提前大选做好准备

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
安倍内阁最近接连传出金钱丑闻，使得安倍支持率大幅下滑，政坛人士称他可能有意在支持率进一步下滑前提前举行选举。
“大家都以为选举可能是在明年秋季，但在此之前，安倍必须想办法处理几个不受欢迎的政策。”该自民党议员说，他举的例子是重启福岛核灾后停止运转的核电厂，和拟修改法令以让日本行使集体自卫权。
“如果他坐视不管，那么当他必须举行大选时，支持率可能比现在更低了。”
日本公共电视台NHK周一公布调查显示，安倍支持率下滑8个百分点至44%，是他第二次出任首相以来的最低。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。