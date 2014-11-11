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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 12:35 BJT

日本政经：公明党党魁山口那津男称希望为提前大选做好准备

安倍内阁最近接连传出金钱丑闻，使得安倍支持率大幅下滑，政坛人士称他可能有意在支持率进一步下滑前提前举行选举。

“大家都以为选举可能是在明年秋季，但在此之前，安倍必须想办法处理几个不受欢迎的政策。”该自民党议员说，他举的例子是重启福岛核灾后停止运转的核电厂，和拟修改法令以让日本行使集体自卫权。

“如果他坐视不管，那么当他必须举行大选时，支持率可能比现在更低了。”

日本公共电视台NHK周一公布调查显示，安倍支持率下滑8个百分点至44%，是他第二次出任首相以来的最低。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/张荻)
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