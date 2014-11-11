美国与加拿大经济指标预测--11月12日-11月19日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月10日当周
11月12日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月7日当周 -- 376.1
再融资指数 -- 1,621.2
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 9月 +0.2% +0.7%
趸售销售(较前月) +0.1% -0.7%
11月13日(四)
1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月8日当周 28.0 27.8
四周均值(万人) -- 27.9
续请失业金人数(万人) 11月1日当周 235 234.8
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 9月 482.3 483.5
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,117 盈余1,060
11月14日(五)
1330 美国进口价格(较前月) 10月 -1.5% -0.5%
出口价格(较前月) -0.4% -0.2%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.2%
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +1.1% -3.3%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 86.9
现况指数 98.8 98.3
预期指数 80.2 79.6
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
11月17日当周
11月17日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 10.00 6.17
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +1.0%
制造业产出(较前月) -- +0.5%
产能利用率 79.3% 79.3%
11月18日(二)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257
11月19日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 102.5 101.7
建筑许可年率(万户) 104.0 103.1 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。