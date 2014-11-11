《热点透视》三星与微软权利金纠纷，可能化解专利权杀伤力

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Reyholds Holding

路透纽约11月11日 - 三星电子 与微软 之间的诉讼纠纷，有可能最后会化解掉专利权这类武器的杀伤力。三星表示，由于微软违反双方协议，所以三星将逾10亿美元权利金的利息扣下拒付。比较有可能的是，三星想讨价还价。这是很高明的一招。法庭裁决及代价昂贵的诉讼，已经削弱了专利权作为竞争武器的价值。

这次引起争议的专利权，涉及微软授权用于谷歌 的安卓(Android)智慧手机作业系统的专利。虽然安卓是免费系统，但微软还是能够从数十家使用安卓系统的手机厂商收取数十亿美元专利使用费。

三星付出的专利使用费可能是最高的。根据法庭文件，上述的10亿美元费用还只是涵盖12个月。在双方2011年授权协议里的七年期间，每一年的权利金实际金额可能都不同。

但三星指出，对手诺基亚 手机业务被微软买下，因此微软违反了双方协议。三星的理由基本上是说，根据一项附带协议，三星必须开发Windows Phone系统智能手机，但微软收购了诺基亚，违反了协议。由于这项义务及授权协议是相关连的，所以三星宣称自己不必遵守协议。

这似乎很强词夺理。但三星大概有理由认为可以谈判拿到更好的条件。目前隶属联想 的摩托罗拉移动，在前任东家谷歌时期，曾经在美国、德国法庭及美国国际贸易委会(ITC)成功挑战微软多项专利权。

更广泛地来看，自从美国最高法院今年6月对抽象智慧财产权提出质疑后，美国多名法官已经在数十件案子中判决专利无效。在一些论证薄弱的侵权官司中，被告的一方近来已获得讨回法律费用机会。此外，美国专利商标局目前也行使新权力，将一些投机取巧的智慧产权宣告无效。

结果就是许多专利现在变得价值较低，更不稳固，其中应该也包括微软的专利。而这未必是件坏事。

一直到不久之前，苹果 、谷歌等等企业大打专利战，最后往往陷于僵局。而现在他们不但停火谈和，也开始共享。电动车厂商特斯拉(Tesla) 今年6月甚至将自己的专利开放给其他人使用。