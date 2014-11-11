路透调查：印尼央行周四料保持指标利率在7.50%不动

* 所有15位分析师预计指标利率将在7.50%不变

* 多数分析师预计年底前利率将无调整

* 印尼央行将在11月13日周四0600GMT之后发布政策决定

路透雅加达11月11日 - 路透调查显示，印尼央行周四在月度政策会议上料维持指标利率不变。

所有15位受访分析师均预计印尼央行将维持政策利率在7.50%不变；该利率在过去12个月以来一直维持在这一水平。

分析师预计隔夜存款利率(FASBI)将维持在5.75%不变，贷款利率料维持在7.5%。

周四会议后，今年印尼央行的最后一次政策会议将在12月11日举行。

12位分析师中有10位预计今年余下时间内指标利率将持稳，两位分析师预计央行将升息25个基点，前提是印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)下月前上调燃料价格。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)