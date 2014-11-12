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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 08:15 BJT

****主要国家经济指标预测--11月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
        
    11月12日(三)
    0030  澳洲薪资价格指数(较前季)                          第三季         +0.6%     +0.6%
                   (较上年同期)                                            +2.6%     +2.6%
    0300  韩国L货供额                                        9月            --       +7.9% 
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                    10月           -0.4%     +0.1%
                           (较上年同期)                                    -0.5%     -0.9%
    0930  英国请领失业金人数(万人)                          10月         减少2.2  减少1.86
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率         截至9月三个月         5.9%      6.0%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                           +0.8%     +0.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                           +1.1%     +0.9% 
    1000  欧元区工业生产(较前月)                             9月           +0.7%     -1.8%
                        (较上年同期)                                       -0.3%     -1.9%
    1200  美国抵押贷款市场指数                         11月7日当周          --       376.1
              再融资指数                                                    --     1,621.2
    1500  美国批发(趸售)库存(较前月)                         9月           +0.2%     +0.7%
              趸售销售(较前月)                                             +0.1%     -0.7%
    2145  新西兰制造业PMI                                   10月            --        58.1
    2145  新西兰食品价格指数                                10月            --       -0.8%
    2330  路透短观调查日本制造业景气判断指数                11月            --         正8
    2350  日本企业物价指数(较前月)                          10月           -0.4%     -0.1%
                          (较上年同期)                                     +3.3%     +3.5%
    2350  日本核心机械订单(较前月)                           9月           -1.9%     +4.7%
                      (较上年同期)                                         -1.3%     -3.3%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                          前周            --   买超8,066
              外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   买超9,047   

    11月12-13日
    2100  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                   10月            --       +0.2%
                            (较上年同期)                                    --       +4.1%    
    

            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值     预估值   
    
    11月11日(二)    
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)            10月          持平     -0.50%     
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                      10月            13       --       
                           企业信心指数                                       4       --        
 
    0030  澳洲房屋价格指数                                 第三季         +1.5%      +1.5%      
    0500  日本消费者信心指数                                 10月          38.9       --       
    0500  日本服务业景气判断指数                             10月          44.0       --       
    1230  美国NFIB小企业信心指数                             10月          96.1       --       
    2100  韩国出口价格(较上年同期)                           10月         -4.1%       --       
              进口价格(较上年同期)                                        -7.4%       --       
    2300  韩国失业率                                         10月          3.5%       --  (完)
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