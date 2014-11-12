主要国家经济指标预测--11月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月12日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0300 韩国L货供额 9月 -- +7.9% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -0.4% +0.1% (较上年同期) -0.5% -0.9% 0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 减少2.2 减少1.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至9月三个月 5.9% 6.0% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.8% +0.7% (不包括奖金)(较上年) +1.1% +0.9% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 +0.7% -1.8% (较上年同期) -0.3% -1.9% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月7日当周 -- 376.1 再融资指数 -- 1,621.2 1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 9月 +0.2% +0.7% 趸售销售(较前月) +0.1% -0.7% 2145 新西兰制造业PMI 10月 -- 58.1 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.8% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正8 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.4% -0.1% (较上年同期) +3.3% +3.5% 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -1.9% +4.7% (较上年同期) -1.3% -3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,066 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超9,047 11月12-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 10月 持平 -0.50% 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 10月 13 -- 企业信心指数 4 -- 0030 澳洲房屋价格指数 第三季 +1.5% +1.5% 0500 日本消费者信心指数 10月 38.9 -- 0500 日本服务业景气判断指数 10月 44.0 -- 1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 96.1 -- 2100 韩国出口价格(较上年同期) 10月 -4.1% -- 进口价格(较上年同期) -7.4% -- 2300 韩国失业率 10月 3.5% -- (完)