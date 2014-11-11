路透调查：韩国央行11月政策会议料维持利率不变，关注美日央行政策

日本央行近期决定大幅扩大购债刺激措施，推动日圆大跌。这令韩国央行更加担忧，因其在避免韩国出口竞争力受损方面办法不多。

同时，路透调查显示，市场广泛预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年6月前开始升息。

韩国央行总裁李柱烈此前曾表示，降息对实体经济的作用有限，而企划财政部长官崔炅焕上周称利率决定不能仅仅基于汇率做出。

韩国10月出口增速略高于预期，贸易盈余创纪录，而进口大降，因原材料和资本财需求下降。

通胀率仍将顽固地低于央行目标区间的低端，显示内需低迷。10月百货商店与折扣店销售料连续第二个月下滑，消费者信心走软。