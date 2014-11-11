路透调查：韩国央行11月政策会议料维持利率不变，关注美日央行政策

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
日本央行近期决定大幅扩大购债刺激措施，推动日圆大跌。这令韩国央行更加担忧，因其在避免韩国出口竞争力受损方面办法不多。
同时，路透调查显示，市场广泛预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年6月前开始升息。
韩国央行总裁李柱烈此前曾表示，降息对实体经济的作用有限，而企划财政部长官崔炅焕上周称利率决定不能仅仅基于汇率做出。
韩国10月出口增速略高于预期，贸易盈余创纪录，而进口大降，因原材料和资本财需求下降。
通胀率仍将顽固地低于央行目标区间的低端，显示内需低迷。10月百货商店与折扣店销售料连续第二个月下滑，消费者信心走软。
部分分析师称，焦点将不在于本周利率决议本身，而在于是否是全体同意维持利率不变。利率决议上次一致同意还是在6月，此后都出现了分歧。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 戴素萍/杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。