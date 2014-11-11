中港个股：经纬纺织H股再涨逾12%后停牌，待公布内幕消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月11日 - 中国纺织机生产商--经纬纺织 H股周二再涨逾12%后停牌，早盘收报10.54港元，以待刊发内幕消息的公告。
该股今早一度大涨17%，并触及11港元，创自1996年上市以来新高。受沪港通快将开通的消息刺激，该股连续第二日上涨，以收市价计累计升30%。
其深圳A股同于下午1时起停牌，早盘收升1.64%报17.34元人民币。
今年3月，经纬纺织大股东恒天集团拟按每股7.891港元的价格，对公司H股提出全面收购要约，但无意同时要约收购A股。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。