中港个股：经纬纺织H股再涨逾12%后停牌，待公布内幕消息

路透香港11月11日 - 中国纺织机生产商--经纬纺织 H股周二再涨逾12%后停牌，早盘收报10.54港元，以待刊发内幕消息的公告。

该股今早一度大涨17%，并触及11港元，创自1996年上市以来新高。受沪港通快将开通的消息刺激，该股连续第二日上涨，以收市价计累计升30%。