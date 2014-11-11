版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 13:17 BJT

中港个股：经纬纺织H股再涨逾12%后停牌，待公布内幕消息

路透香港11月11日 - 中国纺织机生产商--经纬纺织 H股周二再涨逾12%后停牌，早盘收报10.54港元，以待刊发内幕消息的公告。

该股今早一度大涨17%，并触及11港元，创自1996年上市以来新高。受沪港通快将开通的消息刺激，该股连续第二日上涨，以收市价计累计升30%。

其深圳A股同于下午1时起停牌，早盘收升1.64%报17.34元人民币。

今年3月，经纬纺织大股东恒天集团拟按每股7.891港元的价格，对公司H股提出全面收购要约，但无意同时要约收购A股。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐