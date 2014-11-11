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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 13:34 BJT

澳洲股市：小跌作收，因资源和能源股表现疲弱

路透悉尼11月11日 - 澳洲股市周二下跌，因金属、矿业和能源股疲软，抵销美股刷新收盘高位带来的正面激励。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌6.9点，收报5,517.1点，连续两天下滑。该指数周一下跌0.5%。(完)
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