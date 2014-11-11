欧洲个股：空客计划到2020年在中国的采购额将倍增至10亿美元--高管

路透珠海11月11日 - 空中客车 中国公司首席运营官Rafael Gonzalez-Ripoll-Garzon周二表示，公司计划到2020年时在中国的年采购额将倍增至10亿美元。

他是在中国珠海航展的场边做出上述谈话。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)