香港个股：IGG旗下即时通讯平台明年可望商业化，不排除分拆上市

路透香港11月11日 - 于香港创业板上市的新加坡手机游戏开发商IGG 周二称，旗下即时通讯平台Link明年可望商业化，不排除会寻求独立上市的可能性。

Link的营运模式依照腾讯 即时通讯平台微信（WeChat），IGG希望藉此平台发布自研游戏及第三方游戏，从而取得爆发性的销售增长。

IGG首席运营官许元在电话会议上称，Link于8月推出以来，现时有接近300万注册用户，主要测试地点为马来西亚、菲律宾、印度和中东，预计未来6-12个月仍在全球范围内进行测试，目标在一年内完善和商业化，用户增至5,000万，届时可以尝试发布1-2款新游戏。

“Link的亏损估计延续最多不超过一年，一年以后能发展成熟并找到稳定适合的市场作精准投放，不排除届时把Link分拆出去作单独上市或者单独融资。”他说。

今年第三季，Link的亏损为230万美元，主要为广告费用。许元指出，以每月客户获取成本约100万美元计，Link于第四季亏损最多300万美元。

IGG此前公布，今年第三季收入5,218万美元，净利1,813万美元，同比分别增长132%及303%，因“城堡争霸”及“领主之战”等手机游戏收入增加。

许元说，预计今年余下时间还将推出5款新的手机游戏，希望第四季的收入和利润能进一步提升。公司正在加强游戏开发能力，在泰国、韩国、台湾等地物色外包和筹建本地化团队。

至于与腾讯的合作，许元称，公司与腾讯的关系“非常不错”，但IGG会在产品在海外取得成功以后才会拿回中国发布，相信未来再有机会与腾讯合作。

IGG于1-9月的收入按年升181%至1.44亿美元，净利5,107万美元，上年同期则为亏损265万美元。三季末的手机游戏占收入比重87%，网页游戏占比为9%，余下为客户端及其他游戏。

该股周二盘中曾涨近7%，触及4.14港元；香港时间14:11，升2.58%，报3.97港元。（完）

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