香港社会：署理行政长官呼吁占中人士离开，并称警方做好拘捕准备

路透香港11月11日 - 香港署理行政长官林郑月娥周二呼吁占领行动已达六周的示威人士尽快自愿和平离开，并警告称警方会按法庭指令做好准备，妨碍禁制令者可能会遭逮捕。

港媒报导称，当局可能最快在周三就开始驱离示威群众。

林郑月娥呼吁各占领区的示威者尽快自愿、和平地离开。香港特首梁振英在北京参加亚太经合组织(APEC)会议期间，由政务司司长林郑月娥担任代理职务

香港媒体猜测，中国将等到周二APEC峰会结束之后，对示威占领区展开清场。美国总统奥巴马预定周三与中国国家主席习近平会面。

美国官员此前已表示，言论和集会自由是普世价值，在香港也不例外。

香港高等法院周二裁决，延长金钟中信大厦外和旺角部分占领区的临时禁制令。高院在裁决中作出数个清晰指示，包括授权执达主任以合理步骤清理障碍物，有需要时可向警方寻求协助。

示威者称他们已准备好对任何清理现场的动作快速反应。

旺角占领区一位20岁的示威者Kaven Chan表示，所有占领者已经把物品打包好，有些资源站也已准备好一有通知就可立即搬运。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)