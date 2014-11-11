全球金市：金价续跌向四年半低点，因美元走强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美元兑日圆重新升向七年高位。美元指数也扳回美国非农就业报告公布后的部分跌幅。
金价未能守住上周五跳升3%的气势，显示投资人逢高即出脱，并预期金价会下行更多。
“美国经济成长特别有活力，可能将带动美元更加上扬，这给黄金构成压力，”ETF Securities澳新业务部门主管Danny Laidler说。
他表示，该公司上周的黄金上市交易产品规模流失8,580万美元，一改前四周流入的局面，因为更多投资人看空黄金。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1147.95 -2.18 -0.19
现货银 15.48 -0.09 -0.58
现货铂金 1191.75 -0.25 -0.02
现货钯金 758.5 -0.1 -0.01
COMEX期金 1147.3 -12.5 -1.08
COMEX期银 15.475 -0.196 -1.25
汇率
欧元/美元 1.2422
美元指数 87.851
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 戴素萍/张若琪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。