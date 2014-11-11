全球金市：金价续跌向四年半低点，因美元走强

美元兑日圆重新升向七年高位。美元指数也扳回美国非农就业报告公布后的部分跌幅。

金价未能守住上周五跳升3%的气势，显示投资人逢高即出脱，并预期金价会下行更多。

“美国经济成长特别有活力，可能将带动美元更加上扬，这给黄金构成压力，”ETF Securities澳新业务部门主管Danny Laidler说。

他表示，该公司上周的黄金上市交易产品规模流失8,580万美元，一改前四周流入的局面，因为更多投资人看空黄金。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1147.95 -2.18 -0.19

现货银 15.48 -0.09 -0.58

现货铂金 1191.75 -0.25 -0.02

现货钯金 758.5 -0.1 -0.01

COMEX期金 1147.3 -12.5 -1.08

COMEX期银 15.475 -0.196 -1.25

汇率

欧元/美元 1.2422

美元指数 87.851

(完)

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