国际油市：布兰特原油期货交投于82美元左右，略高于四年低位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国原油 下滑0.38美元，报每桶77.02美元。上日收低1.25美元。
美国能源资料协会(EIA)称，油价降低对美国钻油活动没什么影响，美国成长最迅速且规模最大页岩田的产出没有放缓迹象。
“美国生产商明年或许会开始减产。如果获得证实，那么市场可能反弹，但只要非石油输出国组织(OPEC)国家的产量继续增加，市场将继续下跌。”Newedge Japan大宗商品销售经理Yusuke Seta表示。
利比亚9月石油日产出增至90万桶以上，远高于6月每日10万桶的低点。但已再度回跌，已降至每日最多约50万桶。
摩根大通 将2015年布兰特油价预估大幅削减33美元，至每桶82美元，指系因大西洋盆地存在供应压力，且石油输出国组织(OPEC)成员国明显不能协同减产以重新平衡市场。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/艾茂林)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。