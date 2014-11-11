国际油市：布兰特原油期货交投于82美元左右，略高于四年低位

美国原油 下滑0.38美元，报每桶77.02美元。上日收低1.25美元。

美国能源资料协会(EIA)称，油价降低对美国钻油活动没什么影响，美国成长最迅速且规模最大页岩田的产出没有放缓迹象。

“美国生产商明年或许会开始减产。如果获得证实，那么市场可能反弹，但只要非石油输出国组织(OPEC)国家的产量继续增加，市场将继续下跌。”Newedge Japan大宗商品销售经理Yusuke Seta表示。

利比亚9月石油日产出增至90万桶以上，远高于6月每日10万桶的低点。但已再度回跌，已降至每日最多约50万桶。

摩根大通 将2015年布兰特油价预估大幅削减33美元，至每桶82美元，指系因大西洋盆地存在供应压力，且石油输出国组织(OPEC)成员国明显不能协同减产以重新平衡市场。 (完)

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