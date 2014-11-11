台湾股市：小跌作收，伺机突破季线反压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月11日 - 台湾股市周二以小跌作收，表现与区域股市相当。分析师指出，主要因昨日大盘已先行上涨，今日面临季线压力令买盘追价审慎。
台湾加权股价指数 收低0.18%至9,034.14点。今日成交初值 为761.61亿台币，上交易日修正后为859.22亿。
〞受限于季线下弯的压力，尊重一下也是合理。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
不过他表示，外资在现货与期货同步做多，期货净多单增加，代表散户心态的融资余额亦处于相对低档，显示反弹行情还没有结束，台股短期应该有突破位在9,069点附近季线的实力。
本地时间13:58时，MSCI亚太明晟除日本指数 跌0.17%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。