台湾股市：小跌作收，伺机突破季线反压

路透台北11月11日 - 台湾股市周二以小跌作收，表现与区域股市相当。分析师指出，主要因昨日大盘已先行上涨，今日面临季线压力令买盘追价审慎。

台湾加权股价指数 收低0.18%至9,034.14点。今日成交初值 为761.61亿台币，上交易日修正后为859.22亿。

〞受限于季线下弯的压力，尊重一下也是合理。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

不过他表示，外资在现货与期货同步做多，期货净多单增加，代表散户心态的融资余额亦处于相对低档，显示反弹行情还没有结束，台股短期应该有突破位在9,069点附近季线的实力。