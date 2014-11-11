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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 14:12 BJT

新加坡企业：船舶燃料供应商Vanguard申请破产--法院文件

路透新加坡11月11日 - 法院文件显示，新加坡船舶燃料供应商Vanguard Energy已于10月29日申请破产。

就在Vanguard申请破产约一周后，全球最大船舶燃料供应商丹麦宝运石油(OW Bunker) 亦申请破产。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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