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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 14:18 BJT

韩国汇市：韩元下滑，因投资者乐观看待美国就业数据令美元重拾升势

路透首尔11月11日 - 韩国韩元兑美元 周二下跌，因投资者以更冷静的视角看待美国非农就业报告，美元重拾全线升势。投资者现在认为，虽然美国就业数据不及预期，但依然反映出就业市场具有韧性。

韩元/美元 今日在国内市场收报1,091.6，周一本地收盘价为1,085.0韩元。（完）

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