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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 14:21 BJT

韩国股市：收高，受现代汽车涨势所拉抬

路透首尔11月11日 - 韩国股市周二收高，受现代汽车 与中国相关类股全面上涨所提振，此前中韩自贸区结束实质性谈判 。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收升0.24%至1,963.00点。

现代汽车股价大涨5.7%，此前该公司宣布将回购4,490亿韩元自家股票，以提高股东价值。 (完) 　　
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