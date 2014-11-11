美国个股：微软本月将推出首款Lumia手机，放弃使用诺基亚品牌

路透11月11日 - 微软 表示，本月将以可接受的价格在其主要市场推出Lumia 535智能手机；在收购诺基亚手机业务几个月后，微软放弃了诺基亚品牌。

微软在声明中称，最新的Lumia 535和Lumia 535双卡手机搭载Windows Phone 8.1操作系统，税前及补贴前的售价将在110欧元(约合137美元)左右。

该公司称，这款手机配置广角500万像素前置摄像头，以及五英寸qHD显示屏。

据研究机构Strategy Analytics数据，第二季搭载微软Windows软件的智能手机在全球智能手机市场仅占有2.7%的份额，低于上年同期的3.8%。搭载Windows软件的主要是Lumia手机。(完)