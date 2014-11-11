美国个股：微软本月将推出首款Lumia手机，放弃使用诺基亚品牌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月11日 - 微软 表示，本月将以可接受的价格在其主要市场推出Lumia 535智能手机；在收购诺基亚手机业务几个月后，微软放弃了诺基亚品牌。
微软在声明中称，最新的Lumia 535和Lumia 535双卡手机搭载Windows Phone 8.1操作系统，税前及补贴前的售价将在110欧元(约合137美元)左右。
该公司称，这款手机配置广角500万像素前置摄像头，以及五英寸qHD显示屏。
据研究机构Strategy Analytics数据，第二季搭载微软Windows软件的智能手机在全球智能手机市场仅占有2.7%的份额，低于上年同期的3.8%。搭载Windows软件的主要是Lumia手机。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。