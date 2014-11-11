离岸人民币：建银亚洲10年期离岸人民币债以4.08%定价--承销商

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月11日 - 承销商周二指出，中国建设银行（亚洲）将同步在台湾、香港、卢森堡三地发行离岸人民币债，四档不同年期债券发行总额达33亿人民币，其中10年期以4.08%定价，较初始指导利率下滑5基点。
本次债券发行为首次有发行人在三地同时挂牌。若考量单次发行规模，亦是台湾宝岛债市场上路以来的最大规模。四档债券预计将在11月18日发行。
承销商指出，该行10年债发行规模为6亿人民币。
建银亚洲其余三档人民币债分别为两年期以3.3%定价、五年期以3.75%定价、七年期以3.95%定价，均较初始指导利率下滑5基点。发行额度依次为两年7亿元、五年10亿元及七年10亿元。
此次发债由汇丰银行、凯基证券及建银国际担任主要承销商。
建银亚洲为中国建设银行 全资附属子公司。(完)
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(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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