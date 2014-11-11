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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 16:27 BJT

离岸人民币：建银亚洲10年期离岸人民币债以4.08%定价--承销商

路透台北11月11日 - 承销商周二指出，中国建设银行（亚洲）将同步在台湾、香港、卢森堡三地发行离岸人民币债，四档不同年期债券发行总额达33亿人民币，其中10年期以4.08%定价，较初始指导利率下滑5基点。

本次债券发行为首次有发行人在三地同时挂牌。若考量单次发行规模，亦是台湾宝岛债市场上路以来的最大规模。四档债券预计将在11月18日发行。

承销商指出，该行10年债发行规模为6亿人民币。

建银亚洲其余三档人民币债分别为两年期以3.3%定价、五年期以3.75%定价、七年期以3.95%定价，均较初始指导利率下滑5基点。发行额度依次为两年7亿元、五年10亿元及七年10亿元。

此次发债由汇丰银行、凯基证券及建银国际担任主要承销商。

建银亚洲为中国建设银行 全资附属子公司。(完)

离岸人民币债券主要发行情况一览请点选

台湾主要人民币债券发行情况一览请点选

(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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