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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 15:17 BJT

中国股市：沪综指盘中大幅震荡后收跌，A股成交额创历史新高

路透北京11月11日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌，盘中大幅震荡，A股成交额创历史新高。今日银行证券等权重股带动大盘冲高，但中小盘个股普跌带动股指回落，分析师指出，目前个股板块间分化明显，尤其是前期涨幅较大的个股面临较大回调压力。

沪综指 收报2,469.673点，跌4.0点或0.16%，盘中一度升至2,508点的三年新高，全天最大振幅达2.54%；上证A股今日成交3,309亿元人民币，较前日2,450亿大增三成半。

“券商和银行这些金融股在今天的市场中表现突出，推升指数冲关走牛。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他认为，尤其是相对H股折价的沪市A股品种在沪港通的A+H板块里表现更为突出，主要以国资的银行为代表，而中国银行又是“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行，从而使得其在银行板块中表现更为强势。

今日上证银行股指数 收升3.26%，其中，中国银行 收报涨停价3.15元，创近四年半新高；交通银行 亦大涨6.08%。

但中小盘个股今日普跌，沪市个股涨跌比达1:4.97，且成交额爆出历史天量，盘中震荡明显加剧。

“看样子分歧比较大，而且大盘风险在加大。”信达证券策略分析师谷永涛称，“肯定要有一波回调。”

他并称，今日除金融以外的板块全线下探，加之创历史新高的成交量，市场风险逐步加大。

国防军工板块跌幅居前，北方股份 ，长春一东 、中航黑豹 跌停报收。

沪深300指数 收报2,558.612点，跌0.28%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,551.0点，跌0.18%，成交1,304,939手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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