中国股市：沪综指盘中大幅震荡后收跌，A股成交额创历史新高

他认为，尤其是相对H股折价的沪市A股品种在沪港通的A+H板块里表现更为突出，主要以国资的银行为代表，而中国银行又是“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行，从而使得其在银行板块中表现更为强势。